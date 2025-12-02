Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa Pangulo ng Rusya bilang tugon sa mga banta mula sa Europa:
“Kung nais ng Europa ang digmaan, handa kami. Palalakasin pa namin ang mga pag-atake sa mga pasilidad at mga barko ng Ukraine.”
Idinagdag pa niya na ang Pangulo ng Ukraine ay nakatuon sa lahat ng bagay maliban sa larangan ng labanan, na para bang nananatili ito sa isang ganap na naiibang mundo.
Pagsusuri at Komentaryo
Ang pahayag ni Putin ay nagpapakita ng matigas at agresibong retorika na layong magpadala ng mensahe ng lakas sa Europa, lalo na sa gitna ng nagpapatuloy na tensiyon sa rehiyong Silanganing Europa.
Ang pagbabanggit sa pagtaas ng pag-atake sa mga pasilidad at barko ng Ukraine ay nagtatampok ng intensyon ng Rusya na palawakin ang presyon sa imprastraktura at kakayahan militar ng Ukraine, isang estratehiya na maaaring magpahina sa kakayahan nitong tumagal sa labanan.
Ang komentaryo laban sa Pangulo ng Ukraine ay may layuning pagdudahan ang kredibilidad at priyoridad ng liderato ng Kyiv, na maaaring idinisenyo upang lumikha ng impresyon ng kawalan ng direksiyon o disorganisasyon sa panig ng Ukraine.
Sa mas malawak na pananaw, ang retorikang ito ay nagsisilbing psikolohikal at pampolitikang pwersa, na hindi lamang tumatarget sa Ukraine at Europa, kundi pati na rin sa pandaigdigang audience upang ipakita na ang Rusya ay hindi uurong sa konfrontasyon.
