Pagkalat ng Pekeng Video Tungkol sa Umano’y Pag-atake ng Israel sa Punong Himpilan ng IRGC + Video

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang paglabas ng mga nilikhang video na may temang “sandali ng pag-atake ng Israel sa silid ng komand ng IRGC (Sepah)” na ipinapakalat ng ilang oposisyon at monarkistang pahina sa sosyal na midya ay hindi totoo at peke.
Ang mga nasabing pahina ay nagsamantala sa isang dokumentaryong video na dati nang inilabas sa pambansang media at ginamit ang mga teknik ng artipisyal na intelihensiya (AI) upang makalikha at magpalaganap ng maling impormasyon.
Pagsusuri at Komentaryo
Ang insidenteng ito ay isang malinaw na halimbawa ng malisyosong paggamit ng teknolohiyang AI sa paggawa ng pekeng nilalaman, na naglalayong lumikha ng takot, kalituhan, at maling impresyon tungkol sa sitwasyon sa rehiyon.
Ang pagmanipula sa isang lehitimong dokumentaryo upang makabuo ng pekeng video ay nagpapakita ng antas ng pagiging sopistikado ng modernong disinformation, na maaaring makaapekto sa pampublikong pananaw at maging sa seguridad ng estado.
Ang pagsangkot ng mga grupong oposisyon at monarkista ay maaaring magpahiwatig ng isinasagawang information warfare, kung saan ang digital na espasyo ay nagiging larangan ng pakikipaglaban para sa impluwensya at naratibo.
Ang mabilis na pagkalat ng ganitong uri ng video ay muling nagpapakita ng pangangailangan ng publiko para sa kritikal na pag-iisip, beripikasyon ng mapagkukunan, at digital literacy, lalo na sa panahon ng AI-generated content.
