Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang ulat ng Al-Akhbar ay nagpapahiwatig na ang Renewal of UNIFIL’s Mandate under Resolution 1701 ay may bagong saklaw ng kapangyarihan—isang hakbang na makabuluhang lumalampas sa dati nitong tungkulin bilang peacekeeping force.
Sa unang pagkakataon, papayagan na ang UNIFIL na magsagawa ng inspeksyon sa mga pribadong bahay at ari-arian, magtayo ng checkpoints, at magsagawa ng mga operasyong karaniwang hawak lamang ng Lebanese Army.
Maikling Pinalawig na Analitikong Komentaryo
1. Konteksto ng Desisyon ng UN Security Council
Ito ay malinaw na indikasyon ng pagbabago ng operational role ng UNIFIL sa timog Lebanon.
2. Estratehikong Dimensyon: Pagpapaluwag sa Presyon sa Israel
Ayon sa komentaryo:
Inaasahang ang bagong mandato ay magbibigay-kaluwagan sa Israel mula sa kritisismo tungkol sa paulit-ulit na paglabag sa ceasefire sa Lebanon.
Ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng UNIFIL ay nakikita bilang “proxy enforcement mechanism” upang ipakitang may internasyonal na aksyon—nang hindi direktang pinapagalitan ang Israel.
Sa ganitong konteksto, ang UNIFIL ay nagiging buffer force upang bawasan ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, habang sabay na binibigyan ng impresyon ang internasyonal na komunidad na may ginagawang hakbang para patatagin ang seguridad.
3. Mga Implikasyon sa Lebanong Soberanya
Sa Lebanon, ang hakbang na ito ay may sensitibong epekto:
Pag-inspeksyon sa mga pribadong tahanan at pagtatayo ng checkpoints ay maaring basagin ang lokal na tiwala sa UNIFIL.
May panganib na mabigyang-kahulugan ito bilang paglabag sa soberanya ng Lebanon, lalo na kung magmumukhang ang UNIFIL ay gumaganap bilang kapalit o extension ng Lebanese Army.
Maari itong lumikha ng bagong tensyon sa pagitan ng UNIFIL at mga lokal na komunidad sa timog Lebanon, na dati nang may history ng sigalot.
4. Pangwakas na Pagsusuri
Ang bagong mandato ng UNIFIL ay nagpapakita ng tatlong pangunahing layunin:
1. Pagbibigay ng pampulitikang “cover” sa Israel upang mabawasan ang batikos sa internasyonal na entablado.
2. Pagpapakita ng Security Council na kumikilos ito, sa kabila ng kawalan ng tunay na pressure sa Israel.
3. Pagpapalawak ng control mechanisms sa timog Lebanon, sa halip na pagresolba ng ugat ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah.
Sa kabuuan, ang hakbang ay maaaring magdulot ng pansamantalang katahimikan, ngunit may potensyal ring magpalalim ng lokal na pagdududa, geopolitical friction, at structural imbalance sa seguridad ng rehiyon.
