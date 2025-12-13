Matatag na Tugon ng Beirut sa mga Pahayag ng Estados Unidos hinggil sa mga Hangganan ng Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Mariing Pagtanggi ng Beirut sa mga Paratang ng U.S. ukol sa Hangganan ng Lebanon:
“Ang mga Lebanese ay Tutol sa Anumang Plano ng Aneksasyon.”
Si Joseph Aoun, Pangulo ng Lebanon, ay mariing tumugon sa mga pahayag ni Tom Barrack hinggil sa umano’y pag-aneksa ng ilang bahagi ng teritoryo ng Lebanon sa Syria. Kanyang itinanggi ang naturang mga pahayag at binigyang-diin na ang buong sambayanang Lebanese ay nagkakaisang tumututol sa anumang uri ng planong aneksasyon.
Sa pagpuna sa ilang Lebanese na naninirahan sa Estados Unidos na umano’y humahadlang sa pagbibigay-suporta sa Sandatahang Lakas ng Lebanon, ipinaliwanag ni Pangulong Aoun na walang anumang ipinahahayag na kawalang-kasiyahan ang Washington sa pagganap ng hukbong sandatahan ng Lebanon. Dagdag pa niya, dahil sa paulit-ulit na paglabag sa mga kasunduan ng rehimeng Sionista, ang negosasyon ang nananatiling tanging landas para sa pagpapalaya ng mga bihag, muling pagbawi ng mga sinasakop na lupain, at pagpapatigil ng mga agresyon.
Idinagdag rin ng Pangulo ng Lebanon na ang pagpapatupad ng plano sa paglilimita ng sandata sa ilalim ng awtoridad ng estado ay isang masalimuot at sensitibong proseso. Binanggit niya na ang ugnayan ng Beirut at Damascus, bagama’t mabagal ang pag-unlad, ay unti-unting bumubuti, at ang pinal na pagtukoy sa mga hangganan ay nakasalalay sa ganap na resolusyon ng isyu ng mga Sakahan ng Shebaa (Shebaa Farms).
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Series Edition: Soberanya, Seguridad, at Rehiyonal na Diplomasiya
Ang pahayag ng Pangulo ng Lebanon ay sumasalamin sa matibay na paninindigan ng estado sa usapin ng soberanya at integridad ng teritoryo. Ang malinaw na pagtutol sa aneksasyon ay hindi lamang tugon sa panlabas na pahayag, kundi isang mensahe ng pambansang pagkakaisa sa gitna ng masalimuot na dinamika ng rehiyon.
Ang pagbibigay-diin sa negosasyon bilang tanging lehitimong landas ay nagpapakita ng pragmatikong diplomasiya ng Beirut, lalo na sa harap ng patuloy na tensiyon at paglabag sa mga kasunduan. Samantala, ang usapin ng kontrol sa sandata at ang Shebaa Farms ay nananatiling sentral sa diskursong panseguridad—na nagpapahiwatig na ang pangmatagalang katatagan ay nangangailangan ng komprehensibong solusyong pampulitika, panrehiyon, at pang-internasyonal, hindi ng mga unilateral na hakbang.
