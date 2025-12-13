“Ang mga Kaaway ay Naghahangad ng Kaguluhang Pangkaisipan sa Pamamagitan ng Polarisasyon at Pagpapalaganap ng Kawalang-Hinahon”

Sa mga khutbah ng Biyernes na Panalangin sa Tehran, sinabi ni Hujjat al-Islam wal-Muslimin Hajj Ali Akbari:
“Hinihiling ng Allah sa lahat ng mga mananampalataya na maging mapagmatyag laban sa mga demonyo sa kanilang personal at panlipunang buhay. Ang mga taong may takot sa Diyos (muttaqin) ay may masiglang kamalayang moral; sila ay laging nagbabantay at agad nagigising sa tuwing may tukso ng demonyo—maging ito man ay sa anyo ng pagpapalaganap ng kawalang-hinahon at kawalang-puri, o sa paglikha ng hidwaan sa loob ng lipunan.”
“Sa pamamagitan ng polarisasyon at paglikha ng kaguluhang pangkaisipan sa lipunan, sinisikap ng kaaway na ilugmok ang mga intelektuwal at mga opisyal sa isang uri ng ‘analytical paralysis’. Layunin nitong wasakin ang sikolohikal na seguridad ng lipunan. Dahil dito, tungkulin ng bawat isa sa atin ang maging mapagbantay at responsable.”
Maikling Pinalawak na Analytical Commentary
Series Edition: Sikolohikal na Seguridad at Panlipunang Kamalayan
Binibigyang-diin ng pahayag ni Hajj Ali Akbari na ang mga makabagong anyo ng banta laban sa lipunan ay hindi lamang militar o pang-ekonomiya, kundi kultural at sikolohikal. Ang polarisasyon at normalisasyon ng kawalang-hinahon ay inilalarawan bilang mga estratehiya upang guluhin ang kolektibong kamalayan at pahinain ang kakayahan ng lipunan sa malinaw na pagsusuri at tamang pagpapasya.
Sa ganitong konteksto, ang taqwa (takot at kamalayan sa Allah) ay hindi lamang personal na birtud, kundi isang panlipunang mekanismo ng depensa. Ang aktibong pagbabantay sa sarili, moral na disiplina, at panlipunang pagkakaisa ay itinatanghal bilang mahahalagang salik sa pagpapanatili ng sikolohikal na seguridad at katatagan ng komunidad sa harap ng sinadyang kaguluhang pangkaisipan.
.........
328
Your Comment