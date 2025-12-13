Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa ulat ng isang media outlet sa UAE na tumukoy sa Israeli newspaper na Yedioth Ahronoth, ang posibilidad na magsagawa ng infiltrasyon sa lupa ang mga pwersa ng Islamic Resistance sa Iraq at ang Ansarullah ng Yemen sa loob ng mga teritoryong okupado ay hindi isang kathang-isip lamang para sa mga Israeli security circles. Batay sa ulat, mayroon nang kompletong plano at prediksyon sa Israel kung paano magsisimula ang naturang infiltrasyon, mga ruta ng pagpasok, at mga posibleng lokasyon sa hangganan.
Bilang tugon sa posibleng senaryong ito, itinayo ng Israel ang espesyal na yunit na “Gilad Battalion” at nakapuwesto ito sa silangang hangganan, kasama ang hangganan ng Jordan at ang nasasakupang rehiyon ng Golan. Ang yunit na ito ay hindi pangkaraniwan ang laki, na may kabuuang 12,000 sundalo, na nagpapakita ng malaking antas ng pag-aalala ng Israel sa posibilidad ng naturang operasyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Series Edition: Seguridad ng Hangganan at Estratehikong Paghahanda
Ang ulat ay nagpapakita ng mataas na antas ng alarma at pagpaplano ng Israel sa harap ng potensyal na operasyon ng mga pwersang resistencia sa rehiyon. Ang pagtatayo ng malaking yunit militar at ang detalyadong pag-aral sa mga ruta ng posibleng infiltrasyon ay nagpapahiwatig ng proactive at preventive na diskarte sa seguridad.
Mula sa perspektibong rehiyonal, ang naturang hakbang ay maaaring magpalala ng tensiyon sa pagitan ng Israel, Iraq, at Yemen, at magdulot ng higit na focus sa militarisadong border control at intelligence operations. Ang senaryong ito ay malinaw na nagpapakita ng kompleksidad ng modernong seguridad sa Middle East, kung saan ang mga hindi inaasahang hakbang ng mga pwersang armado sa rehiyon ay maaaring magbago sa strategic calculus ng Israel.
