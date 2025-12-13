Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang kinatawan ng Hezbollah sa Parlamento ng Lebanon ay mariing nagpahayag ng pagtutol sa mga kamakailang pahayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng bansa. Binigyang-diin niya na ang mga naturang pahayag hindi tunay na sumasalamin sa opisyal na paninindigan ng pamahalaan ng Lebanon, kundi mas nakatuon sa pananaw ng partidong “Al-Quwwat al-Lubnaniyyah”. Nagbabala rin siya na ang pagbibigay-katwiran sa mga pag-atake ng Israel ay mapanganib, at ang pangunahing prayoridad ay dapat na pag-aalis ng kaaway na Sionista, pagpapanatili ng tigil-putukan, at pagpapalaya ng mga bihag na Lebanese.
Sa kanyang mga kamakailang pahayag, ipinahiwatig ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Lebanon na ang patuloy na tensyon at panlabas na presyon ay bunga ng pagkakaroon ng sandatahan ng resistencia. Ayon sa Hezbollah, ang paninindigan na ito ay pagsunod sa naratibo ng Estados Unidos at Israel, sapagkat sa halip na tutukan ang mga paulit-ulit na agresyon ng Israel, pag-alis ng okupante, at pagpapalaya ng mga bihag, ang pokus ay inilagay sa pag-disarma ng resistencia.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Series Edition: Diplomatikong Tension at Seguridad ng Lebanon
Ang pahayag ng Hezbollah ay nagpapakita ng paglaban sa mga panlabas na naratibo na nais baguhin ang panloob na debate sa Lebanon. Pinapakita nito ang pagkakaiba ng pananaw sa pagitan ng pamahalaan at ng mga makapangyarihang grupo sa loob ng bansa, lalo na sa usapin ng seguridad at soberanya.
Mahalagang pansinin na ang pagtutok sa pag-disarma ng resistencia sa halip na sa mga agresyon ng Israel at kaligtasan ng mga bihag, ay maaaring magpalala sa internal at external na tensyon. Ang analytical na perspektibo ay nagpapahiwatig na ang diplomasya, seguridad ng teritoryo, at pagpapalaya ng mga bihag ay nananatiling sentral sa tunay na pambansang interes ng Lebanon.
.........
328
Your Comment