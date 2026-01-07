Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pahayag na ito ay nagpapahayag ng isang malinaw at matatag na paninindigang makatao, kung saan ang buhay ng isang inosenteng sanggol ay itinatanghal bilang may pinakamataas na halaga. Sa konteksto ng pamumuno sa larangan ng pagtatanggol at seguridad, ang ganitong pahayag ay nagsisilbing simbolo ng moral na obligasyon ng kapangyarihan na ipagtanggol ang pinakahina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Etikal at Makataong Pagsusuri
Ipinahihiwatig din nito na ang tunay na diwa ng lakas at katapangan ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang makipaglaban, kundi sa kahandaang magsakripisyo para sa dignidad ng buhay ng tao, anuman ang edad o kalagayan. Sa ganitong pananaw, ang pamumuno ay nagiging isang anyo ng pananagutan, at ang kapangyarihan ay nagiging kasangkapan ng proteksyon, hindi ng pananakop.
Ang pahayag ay samakatuwid hindi lamang isang emosyonal na pananalita, kundi isang etikong deklarasyon na nagbibigay-diin sa sentral na papel ng pagkalinga sa mga inosente bilang batayan ng makatarungan at makataong lipunan.
