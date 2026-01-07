Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa sinabi ni Salahuddin Harsani, propesor sa unibersidad, bilang tugon sa pagbubuo ng naratibo ng BBC hinggil sa umano’y pag-uulit ng senaryong Venezuela sa Iran, ang ganitong mga paglalarawan ay pawang haka-haka lamang ng midya at hindi kailanman magkakatotoo. Binigyang-diin niya na ang Iran ay hindi maihahambing sa Venezuela, at si Ayatollah Khamenei ay hindi katulad ni Nicolas Maduro.
Dagdag pa niya, matapos ang labindalawang araw na digmaan, matagumpay na muling pinagtibay ng Islamikong Republika ng Iran ang kakayahan nitong pandepensa. Sa pamamagitan ng paglalantad ng mga bagong imbakan at sistema ng misil, malaki at seryosong napataas ang antas ng kakayahang panlaban (deterrence) ng bansa laban sa Israel at sa mga kaalyado nito.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Pampulitika at Estratehikong Pagsusuri
Ang pahayag na ito ay isang tahasang pagtutol sa mga paghahambing na itinuturing na payak at mapanlinlang sa larangan ng pandaigdigang pulitika. Binibigyang-diin ng analista na ang bawat bansa ay may natatanging kasaysayan, estruktura ng pamamahala, at panlipunang dinamika na hindi maaaring ipagpalit o ikumpara nang basta-basta.
Mula sa perspektibong estratehiko, ang diin sa muling pagpapalakas ng kakayahang pandepensa ng Iran ay nagsisilbing mensaheng pampigil (deterrent message)—hindi lamang laban sa mga panlabas na banta, kundi pati sa mga diskursong midya na naglalayong ipakita ang Iran bilang isang estadong mahina o nasa bingit ng pagbagsak.
Sa kabuuan, ang pahayag ay kumakatawan sa isang diskursong paninindigan: na ang soberanya, kakayahang militar, at sistemang pampulitika ng Iran ay hindi maaaring ipailalim sa mga simplistikong naratibo o banyagang pantasya, lalo na yaong hinuhubog ng panlabas na midya.
