Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Tinatayang isang-katlo ng mga naninirahang Siyonista ang walang anumang masisilungan o kanlungan laban sa mga pag-atakeng misil sa isang susunod na digmaan.
Ayon sa isang ulat ng pahayagang Calcalist, batay sa isinagawang pagsusuri ng espesyal na auditor ng Israel, natuklasan na hindi bababa sa isang-katlo ng populasyon ng Israel ang walang nakatalagang pook-kanlungan sa oras ng digmaan. Ang kakulangang ito ay itinuturing na isang malaking pagkukulang ng mga kaugnay na institusyon na may pananagutan sa panloob na depensa at proteksyon ng sibilyan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Pagsusuring Pangseguridad at Pampatakaran
Ipinapakita ng ulat na ito ang istruktural na kahinaan sa sistemang panloob na depensa, partikular sa usapin ng proteksyon ng sibilyan sa panahon ng malawakang labanan. Ang kawalan ng sapat na kanlungan para sa malaking bahagi ng populasyon ay nagbubunyag ng agwat sa pagitan ng estratehiyang militar at praktikal na kahandaan ng lipunan.
Sa pananaw ng patakaran, ang ganitong kakulangan ay may malalalim na implikasyon sa resilience ng lipunan, kredibilidad ng mga institusyong may mandato sa civil defense, at kakayahang magpanatili ng kaayusan sa oras ng krisis. Ipinahihiwatig din nito na ang seguridad ay hindi lamang usaping panlabas o militar, kundi isang komprehensibong pananagutan na nangangailangan ng maayos na imprastraktura, malinaw na koordinasyon, at patuloy na pamumuhunan sa proteksyon ng mga sibilyan.
