Madugong Gabi sa Malard at Lordegan; Tatlong (3) Pulis ang Nasawi sa Pagtugon sa mga Kaguluhan sa Iran

Kagabi sa Malard, nasawi si Lt. Col. Shahin Dehghan matapos siyang saksakin nang walang awa habang nagsasagawa ng operasyon upang kontrolin ang mga kaguluhan at panatilihin ang kaayusan.
Kasabay nito, sa Lordegan, nasawi rin sina Hadi Azarsalim at Moslem Mahdavi-Nasab matapos barilin ng mga nagkakagulong elemento, habang hindi bababa sa tatlumpung (30) iba pa ang nasugatan. Iniulat din na inalakay at sinalakay ng mga kaguluhan ang tanggapan ng gobernador at ilang gusaling pampamahalaan, na nagdulot ng malaking pinsala sa mga ari-ariang pampubliko at pansamantalang pagkagambala sa kapayapaan at kaayusan ng lugar.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Pagsusuring Panseguridad at Panlipunan
Ipinapakita ng pangyayaring ito ang mataas na antas ng panganib na kinahaharap ng mga tagapagpatupad ng batas sa gitna ng marahas na kaguluhan. Ang pagkasawi ng mga pulis sa pagtupad ng tungkulin ay hindi lamang trahedyang personal, kundi indikasyon ng seryosong hamon sa panloob na seguridad at pampublikong kaayusan.
Mula sa perspektibong panlipunan, ang pag-atake sa mga institusyong pampamahalaan at pinsala sa mga ari-ariang publiko ay nagpapakita ng paglala ng karahasan na may direktang epekto sa mga sibilyan, kabilang ang pagkagambala sa pang-araw-araw na buhay at tiwala sa mga institusyon. Binibigyang-diin nito ang pangangailangan para sa maingat na pamamahala ng krisis, pananagutan ng lahat ng panig, at mga hakbang na naglalayong pigilan ang karahasan habang pinangangalagaan ang buhay at karapatan ng mamamayan.
