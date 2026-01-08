White House: Nilagdaan ni Trump ang Kautusan para sa Pag-alis ng Estados Unidos sa 66 na Pandaigdigang Institusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inihayag ng White House na nilagdaan ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, ang isang executive order na nag-uutos ng pag-alis ng Estados Unidos mula sa animnapu’t anim (66) na pandaigdigang institusyon at organisasyon, na ayon sa Washington ay hindi na nagsisilbi sa pambansang interes ng bansa.
Ayon sa naturang kautusan, inatasan ang lahat ng ahensiyang ehekutibo ng pamahalaan ng US na ihinto ang paglahok sa pagpopondo ng 31 institusyong kaanib ng United Nations at 35 organisasyong hindi kabilang sa UN.
🔹 Karamihan sa mga institusyong apektado ng desisyong ito ay mga ahensiya, komisyon, at lupon ng konsultasyon na konektado sa United Nations, na aktibo sa mga larangan tulad ng klima, paggawa, at iba pang usaping panlipunan. Ang mga ito ay ikinategorya ng administrasyong Trump bilang bahagi ng mga programang nakatuon sa diversity at tinatawag na “woke” agenda, o mga lapit na nakabatay sa pagkakaiba-iba at katarungang panlipunan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Pagsusuring Pampulitika at Pandaigdigang Ugnayan
Ang hakbang na ito ay sumasalamin sa patuloy na patakarang unilateral ng administrasyong Trump, kung saan mas pinahahalagahan ang makitid na interpretasyon ng pambansang interes kaysa sa kolektibong pandaigdigang kooperasyon. Ang pag-alis sa malawak na hanay ng mga institusyong internasyonal, lalo na yaong konektado sa United Nations, ay maaaring magdulot ng pagbawas sa impluwensiya ng Estados Unidos sa mga pandaigdigang proseso ng paggawa ng patakaran.
Mula sa pananaw ng ugnayang pandaigdig, ang paghinto ng pondo at partisipasyon ay may potensyal na pahinaan ang mga mekanismo ng multilateralismo, lalo na sa mga isyung transnasyonal tulad ng pagbabago ng klima, karapatang paggawa, at panlipunang kaunlaran. Kasabay nito, ipinakikita rin ng desisyon ang ideolohikal na tensiyon sa pagitan ng administrasyong Trump at ng mga institusyong nagtataguyod ng mga modernong diskurso sa katarungang panlipunan at inklusibidad.
