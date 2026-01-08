Paglapastangan sa mga Banal na Sagradong Simbolo sa Bojnord; Pagsunog ng Tindahan ng Qur’an at mga Panalanging Aklat ng mga Nagkakagulong Elemento

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Matapos ang pagtatapos ng isang mapayapang pagtitipon ng mga negosyante at mangangalakal sa Bojnord bilang pagtutol sa pagtaas ng mga presyo, sinamantala ng ilang magugulong indibidwal ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga mapanirang at subersibong panawagan, sinikap nilang gambalain ang kaayusan ng lungsod at binato ang Mosque ni Imam Khomeini (RA), na nagresulta sa pagkabasag ng mga salamin nito.
Pagkaraan nito, sinalakay ng nasabing mga indibidwal ang isang tindahan ng mga kagamitang panrelihiyon, kabilang ang mga Qur’an at aklat ng mga panalangin, at sinilaban ang lugar. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pagsunog ng Banal na Qur’an at iba pang mga aklat panrelihiyon, na humantong sa matinding paglabag sa damdaming panrelihiyon ng mamamayan ng lungsod ng Bojnord.
Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Pagsusuring Panlipunan at Panseguridad
Ipinakikita ng pangyayaring ito ang mapanganib na paglipat mula sa lehitimong mapayapang protesta tungo sa marahas at mapanirang pagkilos, kung saan ang mga sagradong simbolo ng relihiyon ay nagiging target ng karahasan. Ang paglapastangan sa mga banal na aklat at lugar ng pagsamba ay hindi lamang isang kriminal na gawain, kundi isang malubhang pag-atake sa panlipunang pagkakaisa at pagkakilanlang kultural ng komunidad.
Mula sa pananaw ng kaayusang panlipunan, ang ganitong mga aksyon ay may potensyal na palalimin ang tensiyon, magdulot ng emosyonal na sugat sa lipunan, at sirain ang espasyo para sa mapayapang pagpapahayag ng hinaing. Binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng paghihiwalay ng makatarungang panlipunang panawagan mula sa mapanirang ekstremismo, at ang pangangailangang pangalagaan ang mga relihiyoso at kultural na simbolo bilang bahagi ng kolektibong dignidad ng lipunan.
