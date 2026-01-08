Video | Apoy ng Galit sa mga Lansangan ng Amerika; Mula Minneapolis hanggang New York at Seattle sa Pagprotesta laban sa Nakamamatay na Pamamaril ng I

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Matapos ang pagkamatay ng isang 37-taóng-gulang na babae dahil sa pamamaril ng mga opisyal ng U.S. Immigration Enforcement sa lungsod ng Minneapolis, mabilis na kumalat ang malawakang mga kilos-protesta patungo sa New York, Chicago, Seattle, at iba pang pangunahing lungsod sa Estados Unidos.
Habang ang opinyong publiko ay humihiling ng pananagutan at malinaw na imbestigasyon sa mga sangkot sa insidente, si Donald Trump at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan ng Estados Unidos ay hayagang nagpahayag ng buong suporta sa mga ahente, at inilarawan ang nakamamatay na pamamaril bilang isang anyo ng “pagtatanggol sa sarili.” Ang naturang pahayag ay lalong nagpasiklab ng galit at pagkadismaya ng mga nagpoprotesta sa iba’t ibang panig ng bansa.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Pagsusuri sa Lipunan, Pulitika, at Karapatang Pantao
Ang mabilis na paglawak ng mga protesta mula sa isang lungsod patungo sa pambansang saklaw ay sumasalamin sa malalim na krisis ng tiwala ng publiko sa mga institusyong nagpapatupad ng batas, partikular sa larangan ng imigrasyon. Ang hayagang suporta ng mga lider pampulitika sa mga ahenteng gumamit ng nakamamatay na puwersa ay itinuturing ng maraming mamamayan bilang pagbabalewala sa buhay sibilyan at sa prinsipyo ng pananagutan.
Sa mas malawak na konteksto, ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng estruktural na tensiyon sa pagitan ng seguridad ng estado at karapatang pantao, kung saan ang diskursong “pagtatanggol sa sarili” ay ginagamit upang bigyang-katwiran ang labis na paggamit ng puwersa. Ang ganitong mga insidente, kung hindi haharapin sa pamamagitan ng transparent na hustisya at reporma, ay may panganib na higit pang magpalalim ng pagkakahati ng lipunan at magpalakas ng kultura ng kawalang-pananagutan sa sistemang panseguridad.
