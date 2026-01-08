Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang tuwirang pahayag, sinabi ni Marco Rubio: “Sa kasalukuyan, walang anumang kita ang Venezuela mula sa sarili nitong langis at hindi ito maaaring ilipat o ibenta maliban kung may pahintulot ng Estados Unidos. Nagpatupad kami ng mga parusa, at ito ay isang napakalakas na instrumento ng presyon.”
Kasabay nito, inanunsyo ng Kagawaran ng Enerhiya ng Estados Unidos ang pagsisimula ng pandaigdigang pagbebenta ng langis ng Venezuela sa pamamagitan ng isang mekanismong ang mga kita ay direktang inilalagay sa mga account na nasa ilalim ng kontrol ng pamahalaan ng U.S. Sa ilalim ng modelong ito, ang Venezuela ay nagiging murang tagapagtustos ng langis para sa mga refinery ng Amerika, habang ang pangunahing benepisyo ay napupunta sa malalaking korporasyon gaya ng Chevron, Exxon, at ConocoPhillips. Samantala, ang mga gastos at panganib ay nananatiling pasan ng pinahina at pinipigilang pamahalaan ng Caracas.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Pagsusuri sa Ekonomiya, Pulitika, at Pandaigdigang Ugnayan
Ang hayagang pag-amin ng mga opisyal ng Estados Unidos hinggil sa kontrol sa langis ng Venezuela ay naglalantad ng istrukturang paggamit ng mga parusang pang-ekonomiya bilang kasangkapan ng pampulitikang dominasyon. Ang pag-agaw sa kakayahan ng isang bansa na pamahalaan at pakinabangan ang sarili nitong likas na yaman ay lumalampas sa karaniwang konsepto ng diplomatikong presyon at pumapasok sa larangan ng de facto na pang-ekonomiyang pangangasiwa.
Mula sa pananaw ng internasyonal na batas at soberanya, ang naturang mekanismo ay nagpapataas ng mga tanong ukol sa hustisya, pagkakapantay-pantay ng mga estado, at etika ng pandaigdigang kalakalan. Habang kumikita ang malalaking korporasyong enerhiya, ang mamamayang Venezuelan ay patuloy na humaharap sa krisis pangkabuhayan, na nagpapakita ng malinaw na agwat sa pagitan ng retorika ng demokrasya at aktuwal na praktika ng kapangyarihan sa pandaigdigang sistema.
