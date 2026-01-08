  1. Home
  2. serbisyo
  3. Video

Video | Pagsunog ng Bandila ng Amerika sa Lugar ng Pagkamatay ng Isang Babaeng Amerikana sa Kamay ng Pulis

8 Enero 2026 - 12:21
News ID: 1770910
Video | Pagsunog ng Bandila ng Amerika sa Lugar ng Pagkamatay ng Isang Babaeng Amerikana sa Kamay ng Pulis

Sa lugar kung saan nasawi ang isang babaeng Amerikana dahil sa pamamaril ng mga opisyal ng pulisya, isinagawa ng ilang nagpoprotesta ang pagsunog ng bandila ng Estados Unidos bilang anyo ng pagprotesta at pagpapahayag ng galit laban sa insidente at sa pagtatanggol ng gobyerno sa mga sangkot na ahente.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa lugar kung saan nasawi ang isang babaeng Amerikana dahil sa pamamaril ng mga opisyal ng pulisya, isinagawa ng ilang nagpoprotesta ang pagsunog ng bandila ng Estados Unidos bilang anyo ng pagprotesta at pagpapahayag ng galit laban sa insidente at sa pagtatanggol ng gobyerno sa mga sangkot na ahente.

Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo 

Serye ng Pagsusuri sa Lipunan at Pampulitikang Pagkilos

Ang ganitong aksyon—pagsunog ng pambansang simbolo—ay simbolo ng matinding pagkadismaya at galit ng publiko. Mula sa perspektibo ng panlipunang kilos-protesta, nagpapakita ito ng malalim na kawalang-tiwala sa institusyon ng pamahalaan at sa sistema ng hustisya.

Gayunpaman, binibigyang-diin din ng mga eksperto na ang ganitong uri ng protesta ay maaaring magpalala ng tensyon, lalo na kung may kinalaman sa pambansang simbolismo. Ito rin ay nagbubukas ng diskusyon sa mga limitasyon ng karapatan sa pagpapahayag at ang balanse sa pagitan ng malayang pagprotesta at pampublikong kaayusan.

..........

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha