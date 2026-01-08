Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng isang midyang Arabo na ang Iran ay praktikal na nag-aktibo ng isang ganap na kalagayan ng digmaan, kasunod ng paglalathala ng isang mapangheograpiyang mapa na nagtatampok sa mga estratehikong rehiyon at sa takdang oras ng pag-aktibo ng air defense o pagsisimula ng opensibong putok sa iba’t ibang lugar.
Ayon sa ulat, ang mga lungsod at lugar na Tehran, Isfahan, Shiraz, Jask, Asaluyeh, at Isla ng Kharg ay kinilala bilang mahahalagang estratehikong sona at sentro ng pangunahing operasyong militar.
Idinagdag pa na ang antas ng air defense ng Iran—kabilang ang nuklear at misil na depensa—ay malaki ang itinaas at pinahusay bilang bahagi ng mas malawak na paghahandang panseguridad.
Mensaheng Heopolitikal: Walang anumang rehiyon sa Iran ang nananatiling walang proteksiyon ng air defense, isang malinaw na pahayag ng kakayahang hadlangan ang anumang panlabas na banta.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Pagsusuri sa Heopolitika at Estratehikong Seguridad
Ang ulat na ito ay nagpapahiwatig ng paglipat ng Iran mula sa limitadong kahandaan tungo sa istrukturang pang-depensang pang-estado, na naglalayong magpadala ng malinaw na mensahe ng deterrence sa mga potensyal na kalaban. Ang pag-highlight sa mga estratehikong sentrong pang-enerhiya at pang-operasyon ay nagpapakita ng integrasyon ng depensang militar at seguridad ng ekonomiya, partikular sa sektor ng langis at gas.
Mula sa pananaw ng rehiyonal na katatagan, ang pahayag na walang lugar ang walang air defense ay naglalayong pigilan ang kalkulasyon ng biglaang pag-atake at baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan. Gayunpaman, ang ganitong antas ng militarisasyon ay maaari ring magpataas ng tensiyon at magpalapit sa panganib ng maling pagbasa o eskalasyon, na nangangailangan ng masusing diplomasya kasabay ng depensang militar.
