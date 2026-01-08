Video | “Sa Sandaling Maramdaman Namin ang Intensiyon ng Kaaway na Umatake, Kami ay Kikilos nang Mauna”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Zarei, isang Iraniang Dalubhasa sa mga Isyu ng Kanlurang Asya:
Inanunsyo ang isang estratehikong pagbabago sa patakarang pandepensa ng Iran. Ayon sa pahayag ng Konseho Supremo ng Depensa, “Simula ngayon, kung maramdaman naming may balak na umatake ang kaaway laban sa Islamic Republic of Iran, kami ay magsasagawa ng operasyong paunang-unang hakbang.”
Hanggang sa kasalukuyan, dalawang uri ng operasyon ang umiiral sa estratehiyang militar ng bansa:
— Preventive operation (operasyong pang-iwas): mga hakbang upang maiwasan ang pagsiklab ng digmaan;
— Komprehensibong depensa: pagtugon matapos maisagawa ang isang pag-atake.
Sa kasalukuyan, idinagdag ang ikatlong elemento sa estratehiyang ito, na tinatawag na “preemptive operation” (operasyong paunang-unang hakbang)—na nangangahulugang bago pa man makaputok ang kaaway, isasagawa na ng Iran ang sarili nitong aksyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na
Serye ng Pagsusuri sa Estratehikong Depensa at Heopolitika
Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng malinaw na pagbabago sa doktrinang pandepensa ng Iran, mula sa reaktibong depensa patungo sa aktibong paghadlang (active deterrence). Ang pagdaragdag ng “operasyong paunang-unang hakbang” ay naglalayong baguhin ang kalkulasyon ng mga potensyal na kalaban, sa pamamagitan ng pagpapataas ng gastos at panganib ng anumang planong pag-atake.
Mula sa pananaw ng heopolitika, ang naturang doktrina ay isang mensaheng panrehiyonal at pandaigdig, na nagpapahiwatig na ang Iran ay hindi na maghihintay ng aktuwal na agresyon bago kumilos. Gayunpaman, ang ganitong estratehiya ay nangangailangan ng mataas na antas ng intelihensiya, eksaktong pagtataya, at kontroladong desisyon, sapagkat ang maling pagbasa sa intensiyon ng kaaway ay maaaring humantong sa hindi inaasahang eskalasyon. Sa kabila nito, malinaw na layunin ng bagong patakaran ang pagpapalakas ng deterrence at pagprotekta sa pambansang seguridad sa isang lalong pabagu-bagong kapaligirang panrehiyon.
