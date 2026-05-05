Video| Pagtitipon ng mga Taga-New Zealand Bilang Suporta sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Pagtitipon ng mga Taga-New Zealand Bilang Suporta sa Iran.
Isinagawa sa New Zealand ang ikalawang demonstrasyon laban sa Amerika at mga Zionista bilang pagpapahayag ng suporta sa Iran, na inorganisa ng grupong "Stop Wars Aotearoa".
Noong nakaraang buwan, ang nasabing grupo ay nagdaos din ng katulad na demonstrasyon sa lungsod ng Auckland, na dinaluhan ng ilang mambabatas at kinatawan ng mga unyon ng manggagawa, upang tuligsain ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran.
