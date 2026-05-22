Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Sinira ng Iran ang isang-ikalima ng mga American "Reaper" drones
Iniulat ng American website na Bloomberg na ang Iran ay nagtagumpay sa pagsira ng higit 24 American MQ-9 Reaper drones mula nang magsimula ang 40-araw na digmaan, na tinatayang hindi pa naganap na pinsala na humigit-kumulang isang bilyong dolyar.
Ang mga nawasak na drone ay bumubuo ng humigit-kumulang 20 porsyento ng kabuuang imbentaryo ng ganitong uri ng unmanned aerial vehicles ng American Department of Defense.
Batay sa mga ulat na inilabas ng Kongreso ng Amerika, ang Washington ay nawalan o nasira ng kabuuang humigit-kumulang 42 na sasakyang panghimpapawid na nagkakahalaga ng tinatayang 2.6 bilyong dolyar (dalawang bilyon at anim na raang milyong dolyar). Kasama sa bilang na ito ang mga fighter jet, tanker aircraft, reconnaissance platform, at gayundin ang Reaper aircraft.
