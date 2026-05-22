Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Isang kasunduan na may mabigat na timbang pabor sa Tehran
Dennis Ross, dating assistant ni Obama:
Kung totoo, ang umuusbong na limang-artikulong kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran ay labis na pabor sa Iran.
Makukuha ng Iran ang tigil-putukan sa lahat ng larangan, pangako na huwag atakihin ang mga imprastraktura, at ang unti-unting pag-alis ng mga parusa, ngunit walang tahasang pagbanggit sa programang nukleyar nito.
Ang makukuha ng Amerika ay ang pagiging bukas ng Kipot ng Hormuz na may magkasanib na mekanismo ng pagsubaybay.
