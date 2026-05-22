Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Pagpapaliban ng pagboto tungkol sa mga kapangyarihang pandigma ni Trump sa Kapulungan ng mga Kinatawan
Ipinagpaliban ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika ang pagboto sa resolusyong tinatawag na "War Powers."
Ang resolusyong ito ay iminungkahi ng mga Demokratikong miyembro ng kapulungang ito na may layuning limitahan ang mga kapangyarihan ni Donald Trump sa digmaan laban sa Iran.
Isinulat ng The Hill na tila ang mga Republikang lider sa kapulungang ito ay nagpaliban sa pagbotong ito dahil sa hindi pag-abot sa quorum ng bilang ng kanilang mga kasalukuyang miyembro.
Bagaman ang mga Republikang miyembro sa Kapulungan ng mga Kinatawan ay nagawang tanggihan ang isang katulad na resolusyon noong nakaraang linggo sa napakaliit na lamang, ang takbo ng mga pangyayari sa Kongreso ay nagpapakita ng lamat sa katawan ng naghaharing partido.
..........
328
Your Comment