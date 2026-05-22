Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Ang pinakamahalagang kasangkapang petrolyo ni Trump ay natuyo sa digmaan laban sa Iran!
Muli sinabi ni Trump makalipas ang isang linggo na hindi siya nagmamadali patungkol sa Iran; ngunit ang istatistika ng reserbang langis ng Amerika ay nagsasabi ng ibang katotohanan.
Ipinapakita ng pinakabagong datos ng mga tangke ng langis ng Amerika na ang komersyal na reserba at strategic reserve ng Amerika ay bumaba ng humigit-kumulang 18 milyong bariles noong nakaraang linggo, na siyang pinakamalaking lingguhang pagbaba sa kasaysayan ng bansang ito.
Mahigit 80 araw nang nahinto ang suplay ng langis na dumadaan sa Kipot ng Hormuz dahil sa pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran, at sinisikap ni Trump na kontrolin ang merkado ng langis gamit ang parehong kasangkapan na dati niyang kinukwestyon kay Biden - ang pagpapalabas ng strategic reserve - ngunit ang langis ay ipinagbibili pa rin sa higit 107 dolyar bawat bariles.
