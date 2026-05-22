Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Itinigil ng Saudi Arabia ang mga bagong kontrata sa pagkonsulta at ipinagpaliban ang ilang mga bayarin
Inilahad ng Financial Times sa isang pagsusuri:
Dahil sa mga epekto ng digmaan sa Iran, at dahil sa kakulangan sa badyet na 33.5 bilyong dolyar at 26 porsiyentong pagtalon sa gastusang militar, itinigil ng Saudi Arabia ang lahat ng bagong kontrata sa mga Kanluraning kompanya sa pagkonsulta at ipinagpaliban ang mga bayarin.
Ang bansang ito ay dati nang nagbawas o nagpaliban ng malalaki at magastos na proyekto tulad ng Neum dahil sa pag-aalala tungkol sa labis na gastos.
