Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Iniulat ng Reuters ang multilayered na mekanismo ng Iran sa Kipot ng Hormuz
Isinulat ng Reuters:
Sa pamamagitan ng pagtatatag ng island inspection posts, diplomatikong kasunduan, at kung minsan ay pagtanggap ng "bayad sa pagdaan," pinapatatag ng Iran ang kontrol nito sa Kipot ng Hormuz.
Habang sinusubukan ng mga bansa na muling punan ang kanilang mga dwindling energy reserves na naantala dahil sa digmaan, nagpapatupad ang Iran ng isang multilayered na mekanismo para sa pagdaan ng mga barko sa Kipot ng Hormuz.
