Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-The Guardian: Si Mladenov ay tumatanggap ng 400,000 dolyar taun-taon; ngunit ang muling pagtatayo ng Gaza ay nananatili pa rin sa papel
Ang pahayagang Ingles na The Guardian ay nag-ulat sa lumalaking kritisismo patungkol sa tinatawag na "Peace Council" na ipinakilala bilang responsable sa pangangasiwa sa reconstruction plan ng Gaza Strip; mga kritisismong lumitaw kasabay ng pagbabayad ng malalaking suweldo at benepisyo sa mga opisyal at empleyado ng konsehong ito, kabilang si "Nikolay Mladenov" na pinuno ng tinaguriang peace council sa Gaza, habang tumigil ang proseso ng pagpopondo at walang anumang aktuwal na proyektong reconstruksyon sa Gaza.
Ayon sa ulat ng pahayagang Ingles na The Guardian, ang mga bansang dati nang nangako ng humigit-kumulang pitong bilyong dolyar upang suportahan ang Gaza ay hindi pa rin tinutupad ang kanilang mga pinansyal na pangako, at mahigit pitong buwan na ang lumipas mula noong kasunduan sa tigil-putukan, wala pang aktuwal na operasyon ng reconstruksyon ang nasimulan sa Gaza Strip.
