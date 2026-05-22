Uulit ba ang karanasan ng economic record noong 2008?/ Isang hakbang na lang sa 130 dolyar na langis
Nagbabala ang Bloomberg, batay sa Rapidan Energy Group, na ang patuloy na pagsasara ng Hormuz hanggang sa katapusan ng Agosto ay maaaring lumikha ng isang recession na katulad ng 2008.
Kahit sa senaryo ng muling pagbubukas sa Hulyo, ang presyo ng langis ay maaaring umabot sa 130 dolyar at ang pandaigdigang demand ay maaaring bumaba ng humigit-kumulang 2.6 milyong bariles bawat araw.
