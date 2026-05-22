Pagkansela ng pagboto upang maiwasan ang iskandalong pampulitika ni Trump
Itinuring ng correspondent ng Politico ang pagkansela ng pagboto upang limitahan ang war powers ni Trump bilang isang pagsisikap na maiwasan ang isang malaking iskandalo para sa Pangulo ng Amerika.
Isinulat ni Meredith Lee Hill na ang hakbang na ito, na pumigil sa isang iskandalong pampulitika para kay Donald Trump, ay nagdulot ng kaguluhan sa sahig ng kongreso.
Iniulat ng CNN na ang resolusyon na naglilimita sa war powers ni Trump laban sa Iran, na iniharap ng mga Demokratiko, ay nasa bingit ng pagpasa sa isang kongresong kontrolado ng mga kasamahan ni Trump sa partido.
