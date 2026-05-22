Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Reuters: Habang papalapit ang krisis sa suplay, ang orasan sa merkado ng langis ay tiktik na
Ang industriya ng langis ay nagpakita ng pambihirang katatagan sa harap ng pinakamalaking shock sa suplay ng enerhiya sa modernong kasaysayan, at gumamit ng maraming lever upang mabawasan ang epekto ng digmaan sa Iran. Ngunit kung walang pag-unlad sa peace negotiations, ang pandaigdigang merkado ay maaaring ilang buwan lamang ang layo mula sa isang breaking point.
Ang merkado ng langis ay malamang na may mga tatlong buwan bago ang paglala ng pagbawas sa suplay ay seryosong magsimula, na magtulak sa mga imbentaryo sa kritikal na antas at magdulot ng mas matinding pagtaas ng mga presyo.
..........
328
Your Comment