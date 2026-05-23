Roadmap ng Washington para sa unti-unting pagbuwag sa "Al-Hashd Al-Shaabi"
Batay sa ulat ng Asharq Al-Awsat, ang Washington ay naghahangad ng unti-unting pagbuwag at pagtanggal ng istruktura ng "Al-Hashd Al-Shaabi" sa pamamagitan ng pagbuo ng hakbang-hakbang na plano. Ang pangunahing layunin ng Amerika sa roadmap na ito ay alisin ang mga armadong grupo mula sa security equations, dis-armahin ang kanilang mabibigat na armas, at ipasa ang pangangasiwa sa military infrastructures sa mga kumander ng hukbong Iraqi, upang sa ganitong paraan, ang monopolyo ng kapangyarihan at paggawa ng desisyon ay maitatag sa kamay ng sentral na pamahalaan.
Ang planong ito ay nahaharap sa matinding reaksyon mula sa Shiite groups at bahagi ng political body ng Iraq na itinuturing ang Al-Hashd bilang kanilang "red line" sa seguridad. Nagbabala ang mga kritiko na ang interbensyonistang pamamaraang ito ay hindi lamang haharap sa deadlock ng impluwensya ng Iran sa mga faction, kundi magdadala rin ng mataas na panganib ng internal unrest at malawakang labanan upang mapanatili ang kasalukuyang istruktura ng Al-Hashd.
