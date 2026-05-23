Ayon
..........Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-
Salaysay ng Reuters sa dahilan ng pagbibitiw ng Direktor ng Pambansang Intelikhensiya ng Amerika.
Ang pagbibitiw ni Tulsi Gabbard bilang Direktor ng Pambansang Intelikhensiya ng Amerika, taliwas sa opisyal na salaysay ng White House na dahil sa personal na mga kadahilanan, ay naganap dahil sa matinding hindi pagkakasundo kay Trump. Iniulat ng Reuters na siya ay aktuwal na napilitang bumitiw.
Ang ugat ng pagtanggal na ito ay bumalik sa mga pagtatasa ni Gabbard tungkol sa Iran; tahasan niyang tinanggihan na kumpirmahin ang paratang ng agarang banta ng militar ng Iran laban sa Amerika at ang muling pagtatayo ng nuclear program ng bansang ito, at nagbabala tungkol sa mga sakuna na kahihinatnan ng military attack sa Iran at kawalang-tatag ng merkado ng enerhiya; mga posisyong pumukaw sa hayagang galit ni Trump.
..........
328
Your Comment