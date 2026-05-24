Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-
Mensahe ng Minister ng Ugnayang Panlabas sa Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah / Araghchi: Hindi titigil ang Iran sa pagsuporta sa Hezbollah
Araghchi:
Ang Islamikong Republika ay hindi titigil sa pagsuporta sa mga kilusang nagtataguyod ng karapatan at kalayaan hanggang sa huling sandali, at ang naglalaban at nagtatagumpay na Hezbollah ay nangunguna sa mga kilusang ito.
Mula sa simula nang ang ilang bansa sa rehiyon ay namagitan upang bawasan ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, itinaas ng Iran ang linkage ng Lebanon ceasefire sa anumang kasunduan bilang isang kondisyon, at ang prinsipyong ito ay nanatili bilang isang hindi mapag-aalinlanganang panimula hanggang ngayon at kabilang sa mga makatarungang kahilingan ng pamahalaan at mamamayan ng Iran, at mananatiling ganito.
Sa huling panukala na iniharap ng Islamikong Republika sa pamamagitan ng Pakistani mediator para sa isang permanente at matatag na pagtigil ng digmaan, muling binigyang-diin ang pagsasama ng Lebanon sa isang tigil-putukan.
