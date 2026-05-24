Video| Pahayag ni Rubio: Ang mga pag-unlad ay nakamit sa usapin ng Iran

24 Mayo 2026 - 15:40
News ID: 1818216
Pahayag ni Rubio: Ang mga pag-unlad ay nakamit sa usapin ng Iran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-

Kalihim ng Estado ng Amerika:

May mga pagsisikap na isinasagawa at may posibilidad na magkaroon kami ng sasabihin, ngayon man, bukas, o sa loob ng ilang araw.

Ang Iran ay hindi kailanman dapat magkaroon ng sandatang nukleyar at dapat ibigay ang enriched uranium at high-enriched uranium nito.

Ang mga kipot (Kipot ng Hormuz) ay dapat manatiling bukas at ligtas nang walang pangongolekta ng mga bayarin.

Binibigyang-diin ng administrasyon ang diplomatikong solusyon, ngunit ang pangwakas na resolusyon ng usaping ito sa anumang halaga ay tiyak.

