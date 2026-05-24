Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-
Ang pagmamataas ng Israel ay nagiging ebidensya laban sa sarili nito.
Inilahad ng Al Jazeera sa isang pagsusuri:
Ang paglabas ng nakakahiyang video ni Itamar Ben-Gvir tungkol sa mga aktibistang dinakip sa "Al-Sumood Convoy" ay nagtanggal ng tabing sa pag-asa ng Israel sa kultura ng "immunity mula sa parusa."
Ang hakbang na ito, na nagmumula sa political arrogance ng mga opisyal ng rehimeng ito, ay hindi lamang muling nagpapakita ng patuloy na mga krimen laban sa mga Palestino, kundi sa pamamagitan ng sadyang pagdodokumento ng pang-aaping ito, sa pagkakataong ito laban sa mga Kanluraning mamamayan, ay naging ebidensya laban sa sarili nito.
Ang negatibong pandaigdigang reaksyon sa video na ito ay nagpapakita na ang political cost ng pagsuporta sa Israel sa Kanluran ay tumaas nang husto, at ang "pagmamataas" na namamayani sa Tel Aviv ay nagiging Achilles heel nila sa pandaigdigang opinyon publiko.
