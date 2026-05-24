Pagtatapos ng deadlock sa usapan ng Iran at Amerika; Pag-aalala ng Israel sa posibleng draft.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA:-
Pagtatapos ng deadlock sa usapan ng Iran at Amerika; Pag-aalala ng Israel sa posibleng dratt.
Pahayag ng CNN tungkol sa deadlock ng usapan:
Ang network ng balita na CNN ay nag-claim sa pinakabagong ulat nito: "Ang deadlock sa usapan ng Iran at Amerika ay sa wakas ay natapos na."
Pag-aalala ng Tel Aviv sa draft ng kasunduan:
Ang Channel 12 ng rehimeng Israel, habang binibigyang-diin ang malapit na pagsubaybay sa mga detalye ng draft, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa mga posibleng kahihinatnan nito at sinabi: "Ang Tel Aviv ay natatakot na ang Tehran ay maaaring makinabang mula sa pagbawas ng mga parusa nang hindi nalulutas ang mga isyung nukleyar."
