Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-
Salaysay ng The Atlantic Magazine tungkol sa kasaysayan ng hindi pagkakasundo ni Tulsi Gabbard kay Trump tungkol sa Iran.
Si Tulsi Gabbard ay nagbitiw bilang Direktor ng Pambansang Intelikhensiya ng Amerika samantalang marami sa kanyang mga posisyon ay sumasalungat sa mga aksyon ng administrasyon, at si Trump ay tinatrato nang may paghamak kahit ang kanyang maliliit na pagsisikap na sabihin ang katotohanan.
Noong tagsibol ng 2025, nang si Gabbard ay sumaksi batay sa pinagkasunduan ng intelligence community na "ang Iran ay hindi gumagawa ng sandatang nukleyar," sumagot si Trump: "Ang kanyang sinabi ay walang kabuluhan para sa akin."
Matagal nang tutol si Gabbard sa military intervention ng Amerika sa Iran at hindi kailanman nagboluntaryo na hayagang suportahan ang desisyon ni Trump na pumasok sa digmaan.
