Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:- Pagsisikap ng Tel Aviv na ipagpatuloy ang mga pag-atake sa Lebanon sa bisperas ng kasunduan sa Iran.
Ethan Levins, Amerikanong political analyst:
Sa kabila ng paglapit sa kasunduan sa kapayapaan sa Iran, hinahangad ng Israel ang kalayaan sa pagkilos sa Lebanon.
Hinahangad ng Iran ang kumpletong tigil-putukan sa Lebanon, samantalang mas gusto ng Israel na mapanatili ang kakayahang ipagpatuloy ang pambobomba.
Handa si Trump na pilitin ang Israel na huminto, kung ito ay nangangahulugan ng pagtanggap ng kasunduan mula sa Iran.
