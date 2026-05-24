Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:- Pagbagsak ng magaan na sasakyang panghimpapawid sa hilaga ng mga okupadong teritoryo.
Isang magaan na sasakyang panghimpapawid ang bumagsak sa isang bukas na lugar malapit sa Tel Adashim sa lugar ng Afula sa hilaga ng okupadong Palestina.
Dumating sa pinangyarihan ang mga rescuer at emergency medical technicians.
Dalawang tao ang nasugatan at nawalan ng malay sa insidenteng ito.
