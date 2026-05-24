Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:- Pahayag ng Fox News tungkol sa patuloy na presensyang militar ng Amerika sa rehiyon pagkatapos ng kasunduan.
Iniulat ng Fox News, batay sa isang mapagkukunang pamilyar sa usapin, na ang mga pwersang Amerikano ay mananatili "sa paligid ng Iran" sa susunod na 30 araw upang mapanatiling available sa Washington ang military option kung ang mga isyung nukleyar ay hindi malutas at ang pansamantalang kasunduan ay labagin.
Ito ay habang paulit-ulit na binigyang-diin ng mga opisyal ng Iran ang pag-alis ng mga Amerikanong militar mula sa rehiyon.
