Ang mga kahihinatnan ng digmaan sa Iran ay nag-alis ng bonus sa mga empleyado ng Qatar Airways
Inilahad ng Bloomberg sa isang ulat:
Kanselahin ng Qatar Airways ngayong taon ang bonus ng halos 60,000 empleyado nito dahil sa digmaan sa Iran.
Ang state-owned airline na ito ang pinaka-apektado sa rehiyon sa mga tuntunin ng bilang ng mga nasuspindeng flight, at kasalukuyang nagpapatakbo nang wala pang 60 porsyento ng normal na iskedyul ng flight nito.
