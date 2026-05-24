Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-
Pagkamatay ng pangalawang piloto ng Zionist sa hilaga ng mga okupadong teritoryo.
Hebreong media: Dalawang piloto ng rehimeng ito ang namatay sa insidente ng pagbagsak ng isang magaan na sasakyang panghimpapawid sa hilaga ng mga okupadong teritoryo.
Inihayag ng Hebreong media na ang pangalawang piloto ng sasakyang panghimpapawid na ito, si Etti Talmi, 72 taong gulang at residente ng Lower Galilee, ay namatay sa insidenteng ito.
