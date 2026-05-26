Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:-
Pagsasagawa ng malawakang pagtitipon ng mga tagasuporta ng Iran at paglaban sa Berlin.
Libu-libong makabayang Iranian at Shiite na naninirahan sa Alemanya ang nagpahayag ng kanilang suporta sa Iran at sa axis of resistance sa pamamagitan ng malawakang pagtitipon sa Berlin noong Linggo. Sa seremonyang ito na ginanap sa ilalim ng slogan na "Hayhat Minna Adhilla" (Nagsusumamo kami laban sa kahihiyan) at sa pagdalo ng mga relihiyosong aktibista, ang mga kalahok ay sumigaw ng mga slogan bilang suporta sa Iran, Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan), at ang Lider ng Rebolusyon, habang kinokondena ang mga krimen ng rehimeng Zionist at Amerika, at pinuna rin ang suporta ng Alemanya sa rehimeng ito.
Ang pagtatanghal ng mga rebolusyonaryong awit at elehiya sa Persian, Arabic, at German na mga wika, gayundin ang tradisyonal na ritwal ng pagluluksa ng timog ng bansa para sa mga bata ng Minab, ay kabilang sa mga espesyal na bahagi ng pagtitipon na ito na nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan at turista.
