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Video| Isa sa mga Iranian missile ang tumama sa isang Israeli military center malapit sa Nablus.

8 Hunyo 2026 - 08:32
News ID: 1824083
Video| Isa sa mga Iranian missile ang tumama sa isang Israeli military center malapit sa Nablus.

Isa sa mga Iranian missile ang tumama sa isang Israeli military center malapit sa Nablus.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isa sa mga Iranian missile ang tumama sa isang Israeli military center malapit sa Nablus.

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