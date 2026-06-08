Video| Isa sa mga Iranian missile ang tumama sa isang Israeli military center malapit sa Nablus.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isa sa mga Iranian missile ang tumama sa isang Israeli military center malapit sa Nablus.
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Isa sa mga Iranian missile ang tumama sa isang Israeli military center malapit sa Nablus.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isa sa mga Iranian missile ang tumama sa isang Israeli military center malapit sa Nablus.
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328
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