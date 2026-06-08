Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iniulat ng Hebrew sources; Pinagsamang missile attack ng Iran at Yemen.
Inihayag ng Hebrew-language sources na ang kamakailang missile attack laban sa sinasakop na lupain ay isinagawa nang pinagsama ng Iran at Yemen.
Hiniling din ng Israeli home front sa mga Zionist settler sa gitnang sinasakop na Palestine na agad na pumunta sa mga silungan.
Sinasakop na Jerusalem – Hebrew sources (Hunyo 7, 2026) – Iniulat ng mga news source ng Zionist regime ang isang malawakan at koordinadong missile attack mula sa dalawang larangan ng Iran at Yemen laban sa sinasakop na lupain. Ayon sa mga source na ito, ang mga pag-atakeng ito ay ginawa kagabi (Sabado) bilang tugon sa pambobomba ng Israeli fighter jets sa Dahiyeh area ng Beirut na nagresulta sa pagkamartir at pagkakasugat ng dose-dosenang Lebanese civilians.
Kasunod ng mga pag-unlad na ito, lubhang pinataas ng Israeli home front command ang antas ng mga babala at hiniling sa mga Zionist settler sa gitnang mga lugar ng sinasakop na Palestine na agad na pumunta sa mga silungan. Batay sa mga inilabas na ulat, ang mga sirena ng babala ay tumunog sa malawak na mga lugar ng hilaga at gitna ng sinasakop na lupain kabilang ang "Wadi Ara," "Menashe," "Galilee," at Golan Heights. Ipinahayag din ng hukbo ng Zionist regime na inilagay nito ang lahat ng air defense system nito sa ganap na alerto at, habang minamanmanan ang mga pag-unlad, ay handa para sa anumang depensibo at nakakasakit na senaryo.
Yemen: Ang operasyon ay mapilit, ang panahon ng Zionist arrogance ay natapos na
Ang Ministry of Foreign Affairs ng Yemen sa isang pahayag, habang kinukumpirma ang koordinasyon sa Iran, ay inilarawan ang pinagsamang operasyong ito bilang isang "mapilit na military operation laban sa Zionist na kaaway" at sinabi: "Ang panahon ng pagsalakay at pagmamataas ng Zionist regime ay tuluyan nang natapos. Ang kriminal na institusyong ito ay naiintindihan lamang ang wika ng puwersa." Idiniin ng ministeryong ito na ang koordinasyon sa loob ng axis of resistance sa pagharap sa anumang posibleng pag-unlad ay patuloy at permanente, at ang operasyong ito ay lalong nagpatibay sa "pagkakaisa ng mga larangan."
Ilang oras pagkatapos ng mga pag-atakeng ito, iniulat ng Israeli media ang paggawa ng mga agarang desisyon sa security cabinet sa ilalim ni Benjamin Netanyahu at ipinahayag na ang hukbo ng Israel ay sinusuri ang mga opsyon para tumugon sa pinagsamang pag-atakeng ito.
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