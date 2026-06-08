Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng Hezbollah: Ang pag-atake sa timog Beirut ay hindi magpapabago sa aming isip tungkol sa paglaban.
Hassan Fadlallah:
Ang umiiral na panganib ay hindi limitado lamang sa Lebanon kundi sumasaklaw sa buong rehiyon.
Beirut – Al Mayadeen network (Hunyo 7, 2026) – Hassan Fadlallah, kinatawan ng Hezbollah sa parliament ng Lebanon, ilang minuto pagkatapos ng air strike ng Zionist regime sa Dahiyeh area ng timog Beirut (na nag-iwan ng hindi bababa sa 13 patay at sugatan), sa kanyang mga pahayag ay nagpahayag na ang mga pagsalakay na ito ay hindi kailanman magpapabago sa isip ng paglaban mula sa kanyang landas.
Binanggit ni Fadlallah ang rehiyonal na dimensyon ng krisis na ito at nagbabala: "Ang umiiral na panganib ay hindi limitado lamang sa Lebanon, kundi sumasaklaw sa buong rehiyon." Idinagdag niya na ang mga pag-atake sa Dahiyeh ng Beirut ay makakatanggap ng tugon mula sa Hezbollah at mga kaalyado nito sa axis of resistance. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ilang oras bago nito, iniulat ng Hebrew sources ang isang pinagsama at koordinadong missile attack mula sa Iran at Yemen laban sa sinasakop na lupain at hiniling din ng Israeli home front sa mga settler na pumunta sa mga silungan. Tila ang mga pahayag ni Fadlallah ay nagpapahiwatig ng kahandaan na palalain ang mga labanan bilang tugon sa malinaw na paglabag ng Israel sa tigil-putukan.
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