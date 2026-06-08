Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga sirena ng panganib sa sinasakop na lupain ay muling tumunog. Sinasakop na Jerusalem – Hebrew sources (Hunyo 7, 2026) – Ilang oras pagkatapos ng mga ulat tungkol sa isang pinagsamang missile attack mula sa Iran at Yemen, ang mga sirena ng panganib ay muling tumunog sa malawak na bahagi ng sinasakop na lupain. Kinumpirma ng hukbo ng Zionist regime na ang isang bagong alon ng mga rocket ay pinaputok mula sa Iran patungo sa sinasakop na lupain at ang mga air defense system ay ginagamit upang harangin ang mga banta.
Batay sa ulat ng Channel 12 Israel, hindi bababa sa apat na rocket na pinaputok patungo sa bansa ay matagumpay na naharang at nawasak. Ang Israeli home front command ay nag-utos sa mga settler sa hilagang lugar kabilang ang sinasakop na Golan, Tiberias, Safed, Acre, Haifa, at kanilang paligid na agad na pumunta sa mga silungan at umiwas sa anumang hindi kinakailangang paggalaw. Hiniling din ng hukbo sa publiko na umiwas sa pagpapalabas ng lokasyon ng pagbagsak ng mga rocket o pagdodokumento ng lugar ng mga pinsala.
Ipinahayag ng hukbo ng Israel na ang mga pwersa nito ay nasa ganap na alerto upang magsagawa ng mga ganting pag-atake laban sa "kaaway" sa sandaling makatanggap ng utos. Ayon sa mga military source, sinusuri ng army headquarters ang sitwasyon at pinag-aaralan ang mga opsyon para sa tugon. Samantala, sinabi ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa mga mamamahayag na tatawagan niya si Benjamin Netanyahu upang hilingin sa kanya na huwag gumanti.
Ang mga tensyon ay umabot sa rurok nang ilang oras lamang ang nakalipas, ang Zionist regime, sa paglabag sa tigil-putukan, ay binomba ang Dahiyeh area ng Beirut at nag-iwan ng hindi bababa sa 13 patay at sugatan. Nagbabala noon ang Iran na ang anumang pag-atake sa Beirut ay sasalubungin ng "matinding at pagsisising" tugon. Idiniin din ng kinatawan ng Hezbollah sa parliament ng Lebanon na ang mga pag-atake sa timog Beirut ay "hindi magpapahina sa determinasyon ng paglaban at ang umiiral na panganib ay sasaklaw sa buong rehiyon."
........
328
Your Comment