Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tumunog ang sirena ng missile attack sa sinasakop na lupain.
Iniulat ng lokal na mapagkukunan ang isang bagong alon ng pagpapaputok ng mga missile ng Iran patungo sa mga posisyon ng kaaway.
Kasabay nito, ang mga paunang babala ay inilabas sa sinasakop na lupain.
Iniulat ng Channel 12 Israel ang pagkarinig ng tunog ng ilang pagsabog sa sinasakop na Jerusalem.
Sinasakop na Jerusalem – Media ng Zionist regime (Hunyo 7, 2026) – Ilang oras pagkatapos ng deklarasyon ng pinagsamang missile attack ng Iran at Yemen, nagsimula ang isang bagong alon ng pagpapaputok ng mga missile patungo sa sinasakop na lupain. Batay sa ulat ng Hebrew media, ang mga sirena ng panganib ay tumunog sa malawak na mga lugar kabilang ang sinasakop na Jerusalem at ang lungsod ng Beersheba sa timog ng sinasakop na lupain at ang mga settler ay napilitang magtago sa mga kuta.
Inihayag ng Israeli home front na ang mga monitoring system ay nakakita ng pagpapaputok ng ilang missile mula sa teritoryo ng Iran patungo sa Negev at Dead Sea regions at ang mga air defense system ay ginamit upang harangin ang mga ito. Iniulat din ng Channel 12 Israel ang pagkarinig ng tunog ng ilang pagsabog sa Jerusalem at mga nakapaligid na lugar nito.
Bagong detalye: Pagsabog sa Beit Shemesh missile development center
Sa isang kasabay na pag-unlad, iniulat ng Hebrew media ang isang napakalakas na pagsabog sa lungsod ng "Beit Shemesh" malapit sa sinasakop na Jerusalem. Ang pagsabog na ito ay naganap sa pasilidad ng "Tomer" defense industries company na aktibo sa pagbuo ng mga makina para sa air defense missiles kabilang ang "Arrow 2," "Arrow 3," at "Barak 8" missiles. Iniulat ng Israeli sources ang pagkakita ng malaking fireball sa kalangitan at pagyanig ng lupa dahil sa pagsabog na ito.
Inangkin ng "Tomer" company na ang pagsabog na ito ay isang "pre-planned test." Gayunpaman, ang Israeli media kabilang ang "Kan" channel, "i24" network, at "Maariv" na pahayagan ay mariing kinuwestiyon ang opisyal na salaysay na ito. Tinukoy ng mga Israeli journalist ang kawalan ng paunang babala sa mga residente, ang hindi pangkaraniwang lakas ng pagsabog, at ang pagbabawal ng hukbo sa pagpasok ng mga emergency vehicle sa lugar bilang mga dahilan para sa kanilang pagdududa. Iminungkahi ng ilang mapagkukunan na ang insidenteng ito ay maaaring naganap sa "Sedot Micha" air base na matatagpuan sa parehong lugar at kung saan iniimbak ang mga nuclear warhead ng Zionist regime.
Wala pang direktang kaugnayan sa pagitan ng pagsabog na ito at ng mga missile attack ng Iran ang inihayag, ngunit ang pagkakasabay ng dalawang pangyayaring ito at ang deklarasyon ng ganap na alerto sa sinasakop na lupain ay nagpataas ng mga alalahanin tungkol sa paglawak ng saklaw ng mga labanan. Ipinahayag ng hukbo ng Zionist regime na sinusuri nito ang sitwasyon at pinag-aaralan ang mga opsyon para sa tugon.
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