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Video| Naftali Bennett, pinuno ng oposisyon ng Zionist regime: Hindi kayang tiyakin ni Netanyahu ang seguridad ng Israel

8 Hunyo 2026 - 08:52
News ID: 1824097
Video| Naftali Bennett, pinuno ng oposisyon ng Zionist regime: Hindi kayang tiyakin ni Netanyahu ang seguridad ng Israel

Naftali Bennett, pinuno ng oposisyon ng Zionist regime: Hindi kayang tiyakin ni Netanyahu ang seguridad ng Israel.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Naftali Bennett, pinuno ng oposisyon ng Zionist regime: Hindi kayang tiyakin ni Netanyahu ang seguridad ng Israel.

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