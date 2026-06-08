Video| Naftali Bennett, pinuno ng oposisyon ng Zionist regime: Hindi kayang tiyakin ni Netanyahu ang seguridad ng Israel

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Naftali Bennett, pinuno ng oposisyon ng Zionist regime: Hindi kayang tiyakin ni Netanyahu ang seguridad ng Israel.
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Naftali Bennett, pinuno ng oposisyon ng Zionist regime: Hindi kayang tiyakin ni Netanyahu ang seguridad ng Israel.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Naftali Bennett, pinuno ng oposisyon ng Zionist regime: Hindi kayang tiyakin ni Netanyahu ang seguridad ng Israel.
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328
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