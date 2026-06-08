Ambassador ng Iran sa Mexico: Ipinagbigay-alam sa pambansang koponan ng Iran na ang pagpasok sa Amerika ay posible lamang sa araw ng paglalaro ng laba

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ambassador ng Iran sa Mexico:
Ipinagbigay-alam sa pambansang koponan ng Iran na ang pagpasok sa Amerika ay posible lamang sa araw ng paglalaro ng laban at kinakailangan na umalis ang pambansang koponan sa bansa sa parehong araw.!
Mexico City – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 7, 2026) – Sinabi ni Abolfazl Pasandeh, Ambassador ng Islamic Republic of Iran sa Mexico, noong Biyernes sa mga mamamahayag na ipinagbigay-alam sa pambansang koponan ng football ng Iran na ang pagpasok sa teritoryo ng Estados Unidos ay posible lamang sa araw ng paglalaro ng laban at ang koponan ay obligadong umalis sa teritoryo ng Amerika kaagad pagkatapos ng bawat laban.
Ipinaliwanag ni Pasandeh ang mga ipinatupad na limitasyon: "Maaari tayong pumasok sa umaga ng araw ng laban at dapat nating umalis sa bansa sa parehong araw." Ito ay sa kabila ng katotohanang ang mga panuntunan ng FIFA ay nangangailangan ng pagdaraos ng press conference ng coach at isa sa mga manlalaro sa stadium kung saan gaganapin ang laban, isang araw bawat laban. Ang kasalukuyang regulasyon ay praktikal na ginagawang imposible para sa delegasyon ng Iran na tuparin ang mga obligasyong ito.
Mga reaksyon at political na dimensyon ng isyu
Ang mga pag-unlad na ito ay nagaganap sa panahong bago nito, si Tom Barrack, ambassador ng Amerika sa Turkey, ay nag-ulat ng pag-isyu ng mga visa para sa lahat ng manlalaro at "mahahalagang tauhan" ng pambansang koponan ng Iran. Gayunpaman, ang mga opisyal ng Iran ay agad na naglabas ng galit na pahayag na pumupuna sa hindi pag-isyu ng mga visa para sa mga 15 miyembro ng technical, management, at administrative staff at tinawag itong "ang pinaka-politikal na paraan ng panghihimasok sa palakasan."
Sumulat ang embahada ng Iran sa Turkey sa social network na X (dating Twitter): "Bakit hindi ninyo sinasabi na ang visa ay tinanggihan para sa malaking bahagi ng management at administrative staff at technical advisors na isang mahalagang bahagi ng bawat pambansang koponan?" Bilang tugon, ipinahayag ng mga Amerikanong opisyal na hindi nila hahayaan ang "Iran team na samantalahin ang pagkakataong ito at magpasok ng mga terorista sa teritoryo ng Amerika sa ilalim ng mga pekeng titulo."
Paglabag sa mga panuntunan ng FIFA at logistical challenge
Ang pambansang koponan ng Iran sa Group G ng kompetisyon ay makakalaban ang mga koponan ng New Zealand, Belgium, at Egypt at gaganapin ang kanilang mga laban sa Los Angeles (Hunyo 15 at 21) at Seattle (Hunyo 26). Dahil sa matinding limitasyong ito, inilipat ng delegasyon ng Iran ang kanilang training camp mula Arizona patungong Tijuana, Mexico, at mula doon ay maglalakbay sa Amerika para sa mga laban.
Sa isang malinaw na pagkakasalungatan sa mga pahayag ng ambassador ng Iran, sinabi ni Amir Mehdi Alavi, tagapagsalita ng pambansang koponan, sa state television na ang mga visa ay "multiple-entry" at ang delegasyon ng Iran ay maaaring pumasok isang araw bago ang laban. Gayunpaman, ipinahayag ng Football Federation ng Iran na itutulak nito ang isyung ito sa pamamagitan ng FIFA upang pigilan ang paglabag sa mga panuntunan sa pagdaraos ng mga laban.
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