Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Senador ng Democrat: Hinarap ni Netanyahu si Trump.
Chris Murphy, Amerikanong senador ng Democrat:
Ang digmaang ito ay nakakahiya para kay Trump at sa pangkalahatan para sa kapangyarihan ng Amerika.
Kapag inihayag ni Trump na tatawagan niya si Netanyahu upang hilingin sa kanya na huwag gumanti, ngunit si Netanyahu ay sumalakay sa loob ng ilang oras, ang antas ng kahihiyang ito ay nagiging mas matindi at malala.
Matagal nang ganap na nawalan ng kontrol si Trump sa pamamahala ng digmaang ito.
Sa muling pagsisimula ng isang malawakang digmaan, sa isang nakalulungkot na paraan, hindi mahirap ilarawan ang antas ng kanyang matinding kawalan ng kakayahan at kawalang-kumpetensya.
Washington – American media (Hunyo 7, 2026) – Si Chris Murphy, senador ng Democrat mula sa Connecticut, bilang tugon sa paglala ng military tensions sa Gitnang Silangan at kamakailang pag-atake ng Zionist regime sa Dahiyeh ng Beirut, sa isang panayam sa CNN ay mariing pinuna ang pamamahala ng digmaan ng administrasyon ni Donald Trump at inilarawan ito bilang "nakakahiya" para sa Pangulo ng Amerika at sa kapangyarihan ng bansa.
Binanggit ni Murphy ang deklarasyon ni Trump na tatawagan niya si Benjamin Netanyahu upang hilingin sa kanya na huwag gumanti, at sinabi: "Kapag sinabi ni Trump na tatawagan ko siya upang hilingin na huwag siyang gumanti, ngunit si Netanyahu ay sumalakay sa loob ng ilang oras, ang antas ng kahihiyang ito ay nagiging mas matindi at malala." Idinagdag niya na si Trump "ay matagal nang ganap na nawalan ng kontrol sa pamamahala ng digmaang ito."
Idiniin ng senador ng Democrat na ang air strike ng Zionist regime sa Dahiyeh ng Beirut at ang kasunod na pinagsamang missile attack ng Iran at Yemen at ang pagpapaputok ng mga bagong alon ng missile patungo sa sinasakop na lupain ay malinaw na tanda ng pagkabigo ng diplomasya at ng "maximum pressure" na patakaran ng administrasyong Trump. Sinabi niya sa pagtatapos: "Sa muling pagsisimula ng isang malawakang digmaan, sa isang nakalulungkot na paraan, hindi mahirap ilarawan ang antas ng kanyang matinding kawalan ng kakayahan at kawalang-kumpetensya." Ang mga pahayag ni Murphy ay ginawa sa panahong ang tinig ng pamumuna sa patakaran ni Trump sa Gitnang Silangan ay lumalakas araw-araw, kapwa sa loob ng Kongreso at sa gitna ng tradisyonal na mga kaalyado ng Amerika.
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